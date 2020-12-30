جديد واتساب.. 3 تغيرات مهمة في 2021 تعرف عليها!

متابعة بتجــــــــــرد: من المتوقع أن يطرح تطبيق “واتساب” عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021، حسب ما كشف موقع “ذا نيوز”.

وقدم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه في بداية 2021، وهي:

المكالمات الصوتية والمرئية:

من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب “WhatsApp Web”، علما أن واتساب يتيح حاليا هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.

لصق الصور والفيديوهات:

وابتداء من 2021، ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم “نسخ” الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و”لصقها” مباشرة في شريط المحادثة.

سياسة الخصوصية:

هذا وسيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021.

وفي حال رفض أي مستخدم هذه العملية، سيجري حذف الحساب، حسب ما كشف عنه “WABetaInfo”، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.

كما يتوقع أن يحدّث التطبيق شروط الخدمة اعتباراً من 8 فبراير.