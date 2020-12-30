تهمة جديدة تلاحق نجل هشام سليم.. ويدافع عن نفسه بفيديو غريب

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار نور نجل الفنان هشام سليم الكثير من الجدل بسبب عدة صور نشرها على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مع صديقة، حيث كثرت الاتهامات التي وجهت إليه بالشذوذ.

ورد نور على متابعيه الذين تساءلوا عن طبيعة علاقته بصديقه، والذي نشر برفقته مجموعة من الصور قائلاً: “بتصور عادي مع واحد بعتبره أخويا مش أكتر، مش عارف ميولي دخلت في الموضوع إزاي”.

كما شارك متابعيه بمقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ”إنستغرام” مطالبًا إياهم بالاهتمام بشؤونهم وعدم التدخل في أمور الآخرين، نافياً التهمة الموجهة اليه واصفاً الشاب بصديقه.

وكان هشام سليم قد كشف عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح ابنه نور، لأول مرة خلال حلوله ضيفًا على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع إيناس الدغيدي رمضان الماضي، ولاقى الخبر دعماً كبيراً من عدد من الفنانين، الذين أثنوا على تفهم هشام سليم للأزمة.