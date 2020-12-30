آسر ياسين يتلقى عروضًا في هوليوود ويرفضها لهذه الأسباب

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري آسر ياسين عن أنه تلقى العديد من العروض للمشاركة في أعمال فنية بهوليوود لكنه رفضها، وكشف أنه لن يخضع لتصنيفات هوليوود فيما يتعلق بالعرب، حتى لو حملت توقيع أشهر مخرجي هوليوود.

وأشار إلى أنه بالفعل تلقى العديد من هذه العروض التي تخدم تلك التصنيفات، وكانت لأفلام هامة وضخمة الإنتاج، ولكنه رفضها، فهو لا يقبل مثل هذه الأعمال لمجرد العمل بهوليوود.

وأكد أنه يفضل تقديم عمل فني يظهر صورتنا جيدة كعرب، ويكشف مواهبنا؛ وليس بصورة الإرهابيين، مشيراً إلى أنه يفضل أن يصل للعالمية من خلال فيلم مصري.

وأضاف أنه يعشق الكوميديا، ولكن أدواره ظلت تنحصر في الأعمال الجادة، حتى جاء مسلسل “بـ100 وش” ليظهر مواهبه الكوميدية، مديناً بالنجاح فيه إلى كل طاقم العمل.

يذكر أن مسلسل “بـ100 وش” تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر.