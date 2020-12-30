بوسي تفاجئ الجميع بتغير شكلها والجمهور يعلق: “هي شيرين عبد الوهاب”

متابعة بتجــــــــــرد: لفتت الفنانة المصرية بوسي أنظار متابعيها بصور نشرتها مؤخراً على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وتبين أنها التقطت لها على هامش الحفل الذي أقامته في جامعة مصر في وقت سابق لمناسبة اعياد نهاية العام.

وأثارت هذه الصور اهتمام الكثير من المتابعين حيث أشار هؤلاء إلى ان تغييراً طرأ على ملامحها وجعلها مختلفة بشكل واضح. ورأى بعضهم أنها أصبحت شبيهة مواطنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب. وفي المقابل شبهها آخرون بالنجمة اللبنانية إليسا فيما تحدث غيرهم عن عمليات التجميل.

وجاء في التعليقات: “عمليات التجميل خليتكم كلكم شبه بعض أصبحنا ما نعرفكمش من بعض نفس الأنف والفم… صدقيني خلقة ربنا أجمل” و” شو هاي خلقه تانية. عمليات تجميل رهيبة” و”فين بوسى يا إليسا؟” و”إيه ده يعني دي مش إليسا” و”هي شيرين عبد الوهاب”.

ويشار إلى أن الفنانة اختارت لهذه المناسبة فستاناً من المخمل الأسود موقعاً من دار Alexandre Vauthier ويصل سعره إلى 1659 دولاراً.