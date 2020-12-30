سوسن بدر تحرج وتعاقب متابعًا تمنى لها الموت!

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة سوسن بدر على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية أمس (الثلاثاء) وعلقت عليها بكلمات نعته فيها حيث قالت: “البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جداً الله يرحمه”، وتلقت سوسن الكثير من التعليقات التي ترحمت على الفقيد، لتفاجأ بأحد متابعيها يتنمر عليها برد قال فيه: “عقبالك” لتحرجه بردها عليه بأسلوب مهذب مما دعاه لحذف تعليقه.

وأعادت سوسن نشر التعليق عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها وترد قائلة: “الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقاءه أشكرك على دعائك”.

كذلك قامت بنشر صورة من صفحة الشاب الشخصية وطلبت من متابعيها العمر على إغلاقها من خلال التبليغ عن الصفحة لايقافها ومنعه من التعليق، لمعاقبته على سوء أخلاقه.

يذكر أن أحدث أعمال سوسن بدر كان مسلسل “خيط حرير”، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر الدين، بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف.

وشاركت سوسن بدر في سباق رمضان الماضي بمسلسل “ونحب تاني ليه”، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي.