طليقة ماجد المصري: “الطلاق الشفوي لا يقع”.. هل تقصده؟

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت منى إش إش، طليقة الفنان المصري ماجد المصري، ضجة على المواقع بسبب تعليق نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وكتبت إلى جانب صورة لها: “الله أكبر. الطلاق الشفوي لا يقع. الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي ومن سنين كتير كنت متأكدة من كدة من خلال دراسة وبحثلكن لم أستطع البوح لأني غير مختصة بأمور الدين. كله يحافظ على بيته ومراته وولاده ورجعهم لحضنك”.

وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث اعتبر بعض المتابعين أن هذه الدعوة موجهة إلى الفنان فيما أشار آخرون إلى أنها لا تقصد ذلك. ومما كتبه هؤلاء: “شكلك لسة بتحبيه حاسة بيكي ما هو أول بختك وأاول حب وأول كل حاجة حلوة وأبو ولادك عمرك ما هتعرفي تنسيه كفاية القهرة وهو مع حد غيرك” و” شكلك لسا بتحبيه مشكلة الرجالة عندنا هنا انه لما بيحس بكدا بياخد مقلب في نفسه لكن لما بياخد على دماغه بيمشي زي الألف” و”يعني انتِ لسة في ذمة استاذ ماجد المصري؟” و” دائما أحسك تتكلمي عنو وما نسيتيهش”.