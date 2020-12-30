شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر من بروفات مسلسل "الرايا البيضا".. ودرة: عمالقة تمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة درة جمهورها ومتابعيها عبرحسابها بموقع "فيس بوك"،وعلقت: فيديو نادرمن كواليس بروفات مسلسل "الرايا البيضا" والذى جمع بين النجوم سناء جميل، وجميل راتب والمخرج محمد فاضل والكاتب أسامة أنورعكاشة، كما ظهر في الفيديو الإعلامى مفيد فوزي، ولاقى إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى مؤكدين على إلتزام نجوم زمن الفن الجميل ومدي اهتمامهما بكل تفاصيل العمل.



درة

الراية البيضا هو مسلسل درامى مصرى، أنتج سنة 1988، من إخراج محمد فاضل، وتأليف أسامة أنور عكاشة، ومن بطولة جميل راتب وسناء جميل، وتدور أحداثه عن سيدة من أثرياء تجارة السمك ترغب فى الاستيلاء على قصر أثرى يقيم به أحد السفراء فى فترة تقاعده.



سناء جميل

من ناحية أخري كان أخر أعمال النجمة درة مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرًا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

كما تشارك فى الوقت الحالي في فيلم "الكاهن" ويشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.