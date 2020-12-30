شكرا لقرائتكم خبر عن هنا عاشت رجاء الجداوى .. وضع لافتة على منزل الراحلة وابنتها تشكر المنفذين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى عن سعادتها لتعليق لافتة تحمل اسم والدتها فى العمارة التى عاشت فيها، وذلك ضمن مشروع "عاش هنا" لتخليد أسماء المبدعين عبر الأجيال المختلفة.

ونشرت أميرة، فيديو على إنستجرام أثناء وضع لافته فى مدخل المنزل التي عاشت فيه والدتها، موجها شكر خاص لوزارة الثقافة ولكل من ساهم فى التفكير والتنفيذ.

وكانت أميرة مختار، روت وصية والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، قائلة إن أكثر جملة كانت تقولها والدتها: "خلوا بالكم من نفسكم"، وأضافت، "أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمى لم تعتد الاتصال بزوجى عبر الهاتف، لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا فى السابعة صباحًا لتوصيه بى.. وكانت فى آخر أيامها تردد (يا رب أميرة)".

وتابعت، "سألنى الطبيب المعالج عن سرهذه العلاقة بينى وبينها لأنها طوال الوقت تتحدث عنى وتفكر في"، موضحة أن الراحلة فى آخر أيامها كانت تقول فقط "يا رب أميرة، راضية والحمد لله"، مُبينة أن والدتها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى إنها كانت تحكى لوالدها الراحل، كابتن حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفًا منها

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.