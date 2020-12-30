شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سونى تشهد طفرة فنية بسبب طرح الأفلام على منصات البث التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sony Pictures، توني فينسيكيرا، أن الاستديو يشهد "المزيد من التقدم" بسبب اهتمام صانعي الأفلام الذين يرغبون في العمل مع الشركة لأنها تعطي الأولوية للبث على المنصات التليفزيونية المدفوعة، مثل HBO Max، بجانب الطرح في دور العرض حول العالم، وذلك بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى إغلاق أماكن العرض أغلب الأوقات، خلال العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "indiewire".

وصرح فينسيكيرا "بعد إعلان Warner Bros نيتها في طرح أفلامها من خلال منصات البث، كان الأمر بمثابة طفرة بالنسبة لشركتنا، لأنه جعل طرح أفلامنا العام المقبل 2021 أسهل إلى حد ما، والفائدة الحقيقية كانت في عدد المكالمات الواردة من الممثلين والمخرجين إلينا قائلين نريد التعامل معك لأننا نعلم أنك موزع ومنتج متميز، وقد نجح ذلك جيد جدًا بالنسبة لنا ".

وأضاف فينسيكيرا: "نحن لا نغير المسار إلى بـدرجة كبيرة، ولكننا نعتقد أن نوافذ العرض ستصبح أكثر مرونة ونحن ممتنون لذلك، ونعتقد أن هذا جيد للصناعة وشيء جيد لأفلامنا، على أن تعمل بعض الأفلام بشكل أفضل في الشاشة الصغيرة وستعمل بعض الأفلام بشكل أفضل في دور العرض".

وكان قد كشف موقع جاست جيرد عن تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو مع سوني في صفقة جديدة متعددة السنوات، وأوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عامًا فى روميو وجولييت، ثم فيلم تايتانيك معتبرين ليو من عباقرة الفن، خاصة أنه سلك الطريق الصعب فى المجال على حسب تعبيرهم.