شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء جاستين بيبر وإريانا جراند بحضور الشركاء والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صداقة النجمة العالمية إريانا جراند و نجم البوب الكندى جاستين بيبر تطورت بنسبه كبيرة فوصلت لإطار عائلى أيضا، وهو ما رصدته المواقع الفنية الشهيرة مثل " ديلى ميل ".

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور جمعت جاستين بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما )، وزوجته هايلى بالدوين ذات الـ ( 24 عاما )، وظهر بصحبتهما النجمة إريانا جراند ( 27 عاما )، وخطيبها دالتون جوميز اللذان أعلنا خطبتهما فى 20 ديسمبر الماضى.

فكانت أغلب الصور تجمع جراند و بيبر، خلال تبادلهما أطراف الحديث مرتدين الأقنعة الواقية، خوفا من خطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم.

يذكر أن جاستين بيبر وزوجته النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين يعتبرا اثنين من أهم الـ COUPLES فى العالم حيث ترصد وسائل الاعلام دائما أدق تفاصيل حياتهما ، و كانت هايلى أول من هنئ إريانا جراند بخطبتها مؤخرا على دالتون جوميز .

وكانت إريانا جراند قد ألمحت إلى علاقتها مع دالتون جوميز خلال العام الماضى، وظهر الثنائى ليعلنا علاقتهما للعالم من خلال كليب "Stuck With U" الذى قدمته إريانا جراند مع النجم العالمى جاستين بيبر، وهو الكليب الذى تم تصويره خلال فترة الحجر الصحى.



اريانا و جاستين بيبر (3)



اريانا و جاستين بيبر (4)



اريانا و جاستين بيبر (5)



جاستين بيبر



دالتون جوميز



اريانا و جاستين بيبر (3)



اريانا و جاستين بيبر (4)



اريانا و جاستين بيبر (5)



جاستين بيبر