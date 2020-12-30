شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لمرض ابنة النجمة يسرا اللوزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسرا اللوزي استطاعت أن تواجه ما مرت به من مرض ابنتها دليلة بكل قوة وإصرار، واشتركت فى حملات توعية للكشف عن ضعاف السمع فى مراكز الصحة، وتحدثت لأول مرة يسرا اللوزي عن مرض ابنتها فى عام 2017 خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، وكشفت أن ابنتها الوحيدة تعاني ضعفًا شديدًا في السمع.

يسرا اللوزي أوضحت أن حملها كان طبيعيًا ولم تواجه أى مشكلات، لكنها اكتشفت أن ابنتها، بعد شهور من الولادة، لا تلتفت لما يدور حولها ولا تزعجها الأصوات، وقالت: "كنت فاكرة إن بنتى نومها تقيل، إلى أن أجريت اختبار مسح سمعى، فاكتشفت أنها فاقدة للسمع وعقب خضوع ابنتها لعملية زراعة القوقعة، قررت أن تتعلم لغة الإشارة، وأضافت أنها كانت تتمنى كأم أن تعبر لابنتها عن حبها لها وأن تصل لها تلك المعلومة بأى طريقة، قائلة: "كنت عايزة أقول لها إنى بحبها وبعدها تعلمت ولقيت بنتى بتتعلم بسرعة".

يسرا اللوزي ظهرت بعد ذلك اللقاء فى أكثر من لقاء متحدثة عن مرض ابنتها بكل فخر وشجاعة، مشيرة إلى أن تجربتها مع مرض ابنتها جعلها تشارك في حملات للتوعية بأمراض الأطفال.

يسرا اللوزي لقنت، أمس الثلاثاء، درسا فى فنون الرد والأخلاق، لأحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وصفها بأنها "أم الطرشة"، وذلك فى عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

يسرا اللوزي تضامن معها عدد كبير من الفنانين بعد التنمرعلى ابنتها، كالفنانة نجلاء بدر والفنانة بشرى والفنانة إيمى سمير غانم والفنان أحمد السعدنى.