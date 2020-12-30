كورونا يصيب حفلات رأس السنة بالسكتة ويمنح الحياة للتليفزيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى فيروس كورونا بظلال كئيبة على العالم، إذ اضطرت أغلب دول العالم إلى إلغاء احتفالات رأس السنة.

وأصاب "كوفيد- 19" حفلات رأس السنة بالسكتة، لكنه في الوقت نفسه منح البرامج التليفزيونية حياة وبريق، حيث تسابق مقدمي البرامج، لتقديم وجبة شهية للجمهور ليلة رأس السنة.







منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية المصرية منى الشاذلي، الفنان التونسي صابر الرباعي فى برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "cbc"، مساء الخميس، احتفالا برأس السنة الجديدة.

ويكشف برومو البرنامج عن أجواء البهجة خلال اللقاء، ويتحدث "الرباعي" لأول مرة عن ألبومه الجديد وقصائد الفصحى المغناة، وسر ارتباطه وعشقه للقاهرة والمصريين، وامتنانه للموسيقى المصرية وروادها الذين شرف بالتعامل معهم في بداية مشواره مثل سيد مكاوي، ومحمد الموجي، وكمال الطويل بعد لقاءه بهم فى لجنة الإذاعة المصرية.



ويشارك في هذه الحلقة الفنان المصري أجمد جمال، وينضم للفنان صابر الرباعي في مسابقات التحدي، لإضفاء أجواء من المرح والفكاهة.





إسعاد يونس

تستضيف الفنانة إسعاد يونس من خلال برنامجها الشهير، الذي يعرض على قناة "dmc"، الفنانة روبي، والمطرب بهاء سلطان.

وحرصت مقدمة البرنامج، على تقديم الضيوف ألوان مختلفة من الغناء، وذلك لكسب ود المشاهد، وفتح شهيته لمتابعة فقرات البرنامج.

ياسمين عز

وسط أجواء من البهجة مع بداية العام الجديد تنطلق أولى حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز، التي تُعرض مساء الخميس على شاشة "MBC مصر".

ويستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقته الأولى الفنان هاني شاكر، والمطرب أحمد سعد في حوار غير تقليدي.

وتحوي الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة احتفالًا ببداية العام الجديد.



