فيديو.. رواية جمال سليمان حول وفاة المخرج حاتم علي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان السوري جمال سليمان، تفاصيل جديدة حول وفاة المخرج السوري حاتم علي في القاهرة، الثلاثاء.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء: "في صباح اليوم كان في الفندق وشعر أنه تعبان وبعدما أتى الطبيب كان المخرج قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. الوفاة أتت بشكل طبيعي" مضيفا: "الأربعاء، سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية لسفر جثمان المخرج إلى سوريا".



واستقرت أسرة المخرج الراحل حاتم على دفن جثمانه في موطنه دمشق في سوريا، حيث يعمل الفنان السوري جمال سليمان على الانتهاء من استخراج شهادة وسبب الوفاة قبل نقله لأحد المستشفيات والبقاء هناك حتى يسافر إلى دمشق الخميس على أقصى تقدير.





وبدأ حاتم علي حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل "دائرة النار" عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

يذكر أن المخرج السوري حاتم على، من مواليد 2 يونيو/حزيران 1962، في هضبة الجولان، وبدأ مسيرته الفنية ممثلا مع المخرج الكبير هيثم حقي.

وفي مرحلة التسعينيات قرر العمل بالإخراج، واستطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة مثل" التغريبة الفلسطينية، الملك فاروق، أهو دا اللي صار، كأنه إمبارح، أهل الغرام، تحت الأرض، وحجر جهنم".