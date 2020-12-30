يسرا اللوزي تثير الإعجاب.. تفاصيل معاناة فنانين مع مرض أبنائهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حياة الفنان ليست فقط ملابس أنيقة وعطور باريسية، لكن بعضهم عانى مآسي، منها إصابة أبنائهم بأمراض مزمنة، وكانوا نموذجا في الصبر والشجاعة.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” حكايات مؤلمة عاشها نجوم بسبب مرض أبنائهم.







يسرا اللوزي

فنانة مصرية تمتلك رصيدا كبيرا من الصبر والشجاعة، في عام 2014، رزقها الله بابنتها الجميلة "دليلة".

وشاء القدر أن تأتي "دليلة" إلى الدنيا وهي تعاني من ضعف السمع، وبروح طيبة وشجاعة تقبلت يسرا اللوزي الأمر، وأعلنت لكل محبيها الأمر بشجاعة، وتبنت العديد من المبادرات، وشاركت في مؤتمرات كثيرة لصالح ضعاف السمع.

ومؤخرا تعرضت يسرا اللوزي للتنمر من متابع لها عبر تطبيق "أنستقرام"، إذ وصفها بـ"أم الطرشة"، وبروح هادئة تعاملت يسرا مع الموقف وردت على هذا التصرف السيئ قائلة: "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها".

وتابعت: "البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف، فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا".

أعطت يسرا هذا المتابع درسا كشف عن شجاعتها وقبول قضاء الله بشجاعة، ولذا تعاطف معها الجميع وأشادوا بإنسانيتها.





أحمد رمزي

كل الذين اقتربوا من الفنان المصري الراحل أحمد رمزي يعرفون جيدا أن أكثر أنسان أحبه رمزي هو ابنه "نواف"، من زوجته" نيكول ألبير" وقد ولد قبل الشهر السابع، الأمر الذي أثر على حركة اليدين والقدمين، وأثر أيضا على المخ.

ورفض أحمد رمزي إيداع نجله في مدرسة داخلية، وراح يخدمه بنفسه، ولكن عندما بلغ مرحلة الشباب، وافق على دخوله مدرسة في العاصمة البريطانية لندن، أنفق عليه أموالا كثيرة ولم يشعر بالملل.

وكان دائما يردد أن بقاءه في لندن أفضل، لأنهم يعرفون التعامل جيدا مع أصحاب الهمم، ولا ينظرون لهم وكأنهم عبء، وتوفي أحمد رمزي في 2012، وبعد عامين لحق به نجله "نواف".

أيمن زيدان

عاش الفنان السوري أيمن زيدان مأساة كبيرة بسبب ابنه "نوار"، إذ أصيب بنوع نادر من السرطان، وأملا في الشفاء، طرق أبواب العديد من المؤسسات العلاجية، وأنفق أموالا طائلة، ولكن باءت محاولات العلاج بالفشل، وفي مايو عام 2011، مات "نوار" وترك في قلب والده الفنان جرحا وألما.

مضت سنوات على الرحيل، ولم تهدأ ثورة الحزن في قلب الفنان السوري، وفي يوم الرحيل من كل عام ينشر صور نجله، مؤكدا أنه عاجز عن نسيان جزء من روحه خطفه طائر الموت.





مجدى كامل

في 2019، تحدث الزوجان مجدي كامل ومها أحمد، عن نجلهما من أصحاب الهمم، عبر برنامج "أنا وبنتي"، مع الفنان شريف منير.

وقال "مجدي": "أعتبر ابني تمييزاً وليس ابتلاء كما يعتقد البعض"، موجهاً نصيحة لكل أم لديها طفل من ذوي الإعاقة بأن تشكر الله على ما ميزهما به باعتباره رزقاً وبركة في العائلة.