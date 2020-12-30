شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر لمتابعة سخرت من نيرمين الفقي فى "لؤلؤ": مش هسمح لحد يغلط فى زمايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافعت النجمة مى عمر عن النجمة نيرمين الفقى التى تشاركها بطولة مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، بعد تعليق ساخر من إحدى متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث كتبت، "المسلسل بجد تحفه الديكور والملابس والتصوير والممثلين والكاست بس بصراحة نرمين الفقى بان عليها الكبر وعجزت وبلدى آوى بصراحة مش مقتنعه بيها فى دور نجمة مهمة ليه وقع الاختيار عليها مع إن كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا اشيك بكتير ومتواجدة وعندها حضور مش راحت عليها زي نرمين الفقي".



مي عمر

إلا أن مى عمر ردت مؤكدة أنها تحترم كل زملائها بالعمل ولا تسمح بالغلط فى أحد منهما، قائلة، "شكرا على رأيك في المسلسل بس عايزة اقولك علي حاجه كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين وأضافوا للمسلسل وميصحش ابدا تدخلى على صفحتى الشخصية وتغلطي فى زمايلى ونرمين الفقى ممثله مهمه اتشرفت انها شاركت فى مسلسل لؤلؤ و حقيقى كلنا فالمسلسل اخوات وأصحاب وحبايب ومش هاسمح لحد يغلط فى زمايلى اللى بحبهم وبحترمهم كلهم".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران وأحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضا تريند محرك البحث جوجل.