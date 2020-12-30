شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي: اختيار "122" ضمن أفضل 100 فيلم فى العالم شرف للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم طارق لطفي علي اختيار "122"، ضمن أفضل 100 فيلم في العالم لسنة 2020،- والمعتمد على بيانات موقعي IMBD، وMetascore الشهيرين نتيجة تصويت الجمهور لأفضل 100 فيلم - في تصريح خاص لـ الخليج 365 قائلا: "ربنا بيكرمنا أكثر وينجحنا اكتر وأن يكون فيلم مصرى هو العربي الوحيد فى القائمة دا شرف لينا وللصناعة وتقدم جديد وله معنى كبير والحمد لله الموقع دا تصويت عالمى لأن توزيع الفيلم كان محترم واتعرض في فرنسا وبلجيكا وفى جميع الدول العربية".

ويعد فيلم "122" حسبما أعلن موقع Stacker، العالمى أول فيلم مصري يعرض بهذه التقنية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول قصة حب بين شاب (أحمد داوود) من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يتعرضان لحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليواجها أسوأ كابوس في حياتهما، ويقضيان أوقاتاً مفزعة في هذا المستشفى.

الفيلم بطولة طارق لطفي،أحمد داوود، أمينة خليل، محمود حجازي، أحمد الفيشاوي، ومحمد محمود، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج العراقي ياسر الياسري