شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تروج لحفل رأس السنة مع تامر حسنى على الحياة و on e والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة اللبنانية نانسى عجرم لحفل رأس السنة الذى ستحييه في مصر مع النجم تامر حسني، على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون جمهور، ونشرت نانسى برومو الحفل عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة، "الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة معكم جميعا"، وسيتم إذاعة الحفل الساعة الحادية عشر مساءً على قناتي on e، والحياة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.

من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة للخدمات الإعلامية إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسنى ونانسى عجرم.

وأضاف أن تامر مرسى، كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصرى، والمنافسة بين القنوات، وعلى ذلك تحضر قنوات DMC و CBC مفاجآت أخرى للجمهور المصرى والعربي فى ليلة رأس السنة .

من ناحية أخري كانت نانسى عجرم، كشفت عن صورة ابنتها "ليا" عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتخطف الأنظار إليها بشكل كبير، للتشابه الكبير بينهما في الشكل، حيث ظهرا وهما يلتقطان السيلفى داخل منزلهما أثناء قضائهما لفترة العزل الصحي تنفيذًا للاجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".