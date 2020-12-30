شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا وأشرف زكى .. أجمل صور قصة الحب بالأبيض والأسود والألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة روجينا تريند جوجل بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، حيث وجهت له رسالة حب عبر حسابها على "إنستجرام"، واحتفل أشرف زكى، أمس الثلاثاء بعيد ميلاده، وتعد علاقته بزوجته روجينا من أكثر الثنائيات الفنية نجاحا.

ويعتبر أشرف زكى وروجينا من أكثر الثنائيات الفنية نجاحًا، فعلى الرغم من نجاح زكى ومشاغله التى لا حصر لها، تقف وراءه روجينا داعمه له، تسانده فى جميع خطواته.

روجينا وأشرف زكى



روجينا



روجينا وأشرف زكى

روجينا وزوجها أشرف زكى روجينا وزوجها أشرف زكى

الثنائى يكشفان دائما عن حبهما الممتد منذ سنوات عديدة، وبداية قصة حبهما التى بدأت من أول نظرة أثناء دراسة روجينا فى المعهد العالى للفنون المسرحية، حيث سرد أشرف زكى فى برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، قصة حبه لروجينا، قائلًا: "شوفتها جميلة ومؤدبة وبنت ناس وحلوة وأول ما شوفتها قولت هتجوزها، وبعد ما اتعرفت عليها قولتلها هروح أعمل عمرة وارجع أتقدم ليكِ عالطول، وبعد ما رجعت من السفر على وقتنا كان مفيش موبايل ومعرفتش أوصل لبيتها لحد ما قلت لصديقتها ووصلتنى ليها، واتفقت مع صحبتها تطلع وتنزلها، وفضلت قاعدة عندها 4 ساعات، وقالت لها تعالى نزلينى وأول ما نزلت روجينا لقيتنى فى وشها، واتصدمت، وقعدت أتكلم معاها فى العربية أنى عاوز اتجوزها، وحطيت خطة لحياتنا، واتجوزنا وبدأنا خطوة بخطوة مع بعض".



روجينا وأشرف زكى من حفل زفافهما

كما أكد أشرف زكى خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، أن زوجته روجينا رفيقة الكفاح وحب عمره ودائما تسانده، حيث قال: "روجينا رفيقة الكفاح فى كل حاجة، قعدت نقيب 5 سنين روجينا قعدت فى البيت 4 سنين عندها محطة مهمة فى حياتها هى مسلسل مع سبق الإصرار والفضل يعود لمحمد سامى والكاتب أيمن سلامة".