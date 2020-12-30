شكرا لقرائتكم خبر عن كريستينا أجيليرا بـ " الثلج المزيف " للاحتفال بعيد الميلاد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتمكن المغنية العالمية كريستينا أجيليرا من السفر إلى أي منطقة ثلجية هذا العام بمناسبة عيد الميلاد، لكن الفائزة بخمس جوائز جرامي وجدت طريقة لجلب بعض الطقس الشتوي إلى عائلتها الصغيرة في لوس أنجلوس، حيث كشفت النجمة عن صورلها وهي ترتدي بيكيني أحمر مثير، ونشرت بعض الثلج المزيف لعيد الميلاد بجانب المسبح وقضت بعض الوقت برفقة خطيبها ماثيو روتلر وأطفالهم.



كريستينا أجيليرا



كريستينا أجيليرا



كريستينا أجيليرا

وكانت قد وقعت النجمة العالمية كريستينا أجيليرا مع شركة " Roc Nation Management " التابعة لنجم الراب الشهير جاى زد وذلك من أجل إدارة أعمالها، و هى الشركة التى أسسها مغنى الراب فى عام 2008، وتضم الشركة حاليا عدد من أشهر نجوم العالم و من أبرزهم نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون و المغنية الشهيرة ماريا كارى ، كذلك النجم نيك جوناس وغيرهم الكثيرين.

ووفقا لتقرير نشره موقع "Variety"، تمت إضافة كريستينا أجيليرا البالغة من العمر39 عاما الآن إلى قسم "إدارة الأعمال"، ومن المنتظر أن يصدر إعلان رسمى يفيد ذلك.