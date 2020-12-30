شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامه: فقدنا 3 مخرجين من الكبار فى سنة ونصف وقلوبهم لم تتحمل المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج عمرو سلامه، عن حزنه بسبب أخبار الوفاة بين صفوف المخرجين التى شهدها العام الأخير، ورحيل 3 من كبار المهنة في سن مبكرة، وغرد عمرو سلامة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "فقدنا على مدار السنة ونص اللي فاتوا ثلاث مخرجين مهمين، والثلاثة كانوا معروفين بأن قلبهم كان على شغلهم. أسامة فوزي من مصر.. شوقي الماچرى من تونس.. حاتم علي من سوريا".



عمرو سلامة على تويتر

وأضاف المخرج عمرو سلامة، أن الملفت فى وفاة 3 أن قلوبهم لم تتحمل وتوفوا قبل أن يصلوا سن الستين مباشرة، واختتم قائلا، "مهنة تقصر العمر.. ربنا يرحمهم ويصبر أحبائهم".

وبالأمس، رحل المخرج السورى حاتم على حيث استيقظ الوسط الفنى على خبر رحيله، والذى أحزنهم جميعا، وحرص الفنان السورى جمال سليمان على مرافقة جثمان الراحل بالفندق الذى توفى بداخله بأحد مناطق القاهرة، ومن المقرر دفن جثمان المخرج الراحل غدا الخميس بالعاصمة السورية دمشق.

وبدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة فى الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو فى نقابة الفنانين فى سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقى في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التليفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التليفزيونية الروائية الطويلة وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.