شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف هشام سليم قال إيه عن ابنه نور بعد اتهامه بالشذوذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثار نور ابن الفنان هشام سليم، جدل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الإعلان انه متحول جنسيا، ومرة أخرى عندما ظهر في مقطع فيديو يرتدى حلق فى أذنيه، وتم اتهامه بالشذوذ الجنسى بعدما ظهر موخرا في جلسه تصوير مع أحد أصدقائه.

وعن تفاصيل تحول ابنه، قال هشام سليم في تصريحات تلفزيونيه سابقة، إنه منذ اليوم الأول للولادة وهو يعرف أن ابنه نوريمتلك جسد شاب، ولم يفاجأ عندما أخبرة في سن الـ 18 أنه يريد القيام بعملية تحول جنسى.

وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف إما بالرجل أوالأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا استطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

من جانبه، رد نور ابن الفنان هشام سليم على الانتقادات التى تعرض لها بعد خضوعه إلى جلسة تصوير مع أحد أصدقائه، واتهامه بالشذوذ، حيث شارك متابعيه عبر خاصية "استوري" على إنستجرام على حسابه الشخصى مقطع فيديو قائلا: "لو كل حد ركز في نفسه الدنيا هتبقى أحسن بكتير".

وأضاف ابن الفنان هشام سليم بطريقة ساخرة في مقطع الفيديو: "كل واحد يركز في نفسه ويسيب الباقي يعمل اللى هو عايزه.. مش عارف أقولكوا كام مرة أنا اتصورت مع واحد صاحبي الناس بتقول عليا شاذ، مش فاهم إزاى.. كل حد يركز فى نفسه".