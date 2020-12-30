شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجزء الثانى من "Boss Baby" إلى سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محبو فيلم "Boss Baby" عليهم الانتظار لفترة أطول لمشاهدة الجزء الثاني من الفيلم، حيث تم تأجيل كوميديا الرسوم المتحركة من تاريخ إصدارها المخطط وهو 26 مارس إلى 17 سبتمبر 2021.

وأعلنت شركة Universal Pictures و DreamWorks Animation أن الجزء الثاني من الرسوم المتحركة "The Boss Baby: Family Business" سينتقل من الربيع إلى الخريف. تعني هذه الخطوة أيضًا أن فيلم DreamWorks Animation القادم "The Bad Guys" ، والذي تم تحديد طرحه في شهر سبتمبر، سوف يتم تغيير موعده.

تم إصدار فيلم "Boss Baby" الأصلي في عام 2017 ، وحصد أكثر من 520 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن والرسوم المتحركة The Boss Baby، الملامح الأولي للجزء الثاني والجديد، ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الخاصة بالفيلم الجديد، التريلر الأول للجزء الثاني من فيلم The Boss Baby، عبر موقع تويتر الشهير، والذي ضم عددا كبيرا من المغامرات التي يخوضها أبطال الفيلم.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.