محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طالب الفنان أحمد جمال الجمهور بالدعاء لوالدته بعد إصابتها بكورونا. وكتب جمال تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"رجاءً ادعوا لوالدتي ربنا يشفيها إيجابي كورونا". طرح الفنان أحمد جمال، أول ديسمبر الجاري، أغنيته الجديدة "النهاية" عبر تطبيق أنغامي. والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بكورونا.. أحمد جمال يطلب الدعاء لوالدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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