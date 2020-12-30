"في 4 ساعات".. ملحن "باب الجمال" يكشف كواليس تقديم أحدث أغاني محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان محمد منير أمس الثلاثاء أحدث أغانيه "باب الجمال"، عبر تطبيق إحدى شركة الاتصالات، وتشهد الأغنية تعاونه الأول مع فريق عملها الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن سامر أبوطالب، والموزع عمر إسماعيل.

سامر أبو طالب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس التعاون مع منير، وقال: "منذ بداية تفكيرنا في الأغنية لم نتخيل مطرب غير محمد منير يتصدى لتقديمها بالشكل الذي نتمناه، وزادت الفرحة مع سعادته بها، وحرصه على الحديث معنا جميعا للتأكيد على حماسه لها، وكانت شهادته لنا لها تأثير فارق جدا، إذ قال لي (أنت عامل ميكس رائع بين أسلوبك كملحن وأسلوب بليغ حمدي)، وهي شهادة أعتز بها طوال حياتي".

وأضاف، "لحنت الأغنية في 4ساعات فقط، وكانت في بالي عند التلحين صورة الفنان محمد منير، وحرصت جدا على التركيز والتفاعل مع الكلمات التي اجتهد أحمد حسن رؤاول على كتابتها بأفضل أسلوب، واكتملت التجربة مع بساطة وجمال التوزيع الموسيقي الذي وضعه الموزع عمر اسماعيل، قبل أن يقوم الفنان محمد منير بتسجيلها في أغسطس الماضي، وانتهى المهندس أمير محروس من أعداد الميكس والماستر في أكتوبر الماضي".

واختتم سامر بالقول، "الحمد لله مع حماس الفنان محمد منير للأغنية، والتعاون مستمر معه بأعمال قادمة، خاصة مع كون التجربة الأولى معه تعد علامة فارقة لنا كجيل أحبه وتعلم من تجاربه".

ألبوم الفنان محمد منير يضم 5 أغاني، وهي: "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرأسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا