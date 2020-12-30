فيديو| زينة عن تامر حسني :"قوي الشخصية في بيته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة زينة عن علاقتها الشخصية بالفنان تامر حسني، وعن أزمة الخلاف بينه وبين زوجته بسمة بوسيل.

وفي مداخلة مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، في برنامج ET بالعربي أوضحت زينة أنه لا يصح سؤالها عن أي شيء خاص بحياة تامر حسني، وأنها ترتبك في الإجابة عن أي سؤال يختص بحياته الشخصية، لأنها لا تعلم ماذا تقول ولا تحب أن تفشي سره مثلما يفعل هو معها ويحافظ على أسرارها.

تابعت زينة أن تامر رجل قوي الشخصية في بيته ومع زوجته وأولاده لا يسمح أبدًا بالتدخل في حياته من قبل أي شخص وهو ما تحترمه فيه لأن والدها كان قوي الشخصية مثله، مؤكدة أنها لم تتدخل لحل أزمة الخلاف الأخير بينه وبين زوجته بسمة بوسيل لأنه لا يسمح بذلك.

كانت بسمة بوسيل كتبت منشورًا، نوفمبر الماضي، تعلن به انفصالها عن الفنان تامر حسني، إلا أن الأمر انتهى بالصلح بينهما.

من ناحية أخرى شاركت زينة في موسم رمضان 2020، بمسلسل "جمع سالم" من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع "فيو‎".