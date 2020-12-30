محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان علي ربيع صديقه، الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، الذي وافق 23 ديسمبر الجاري. نشر "ربيع" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"عقبال مليون سنة وأنت دايما متألق وفي صحة وسعادة". أخر أعمال الفنان أوس أوس مسلسل "اتنين في الصندوق"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك معه الفنان حمدي الميرغني.

كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. علي ربيع يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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