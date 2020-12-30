جومانا مراد تكشف تطورات حالتها الصحية

طمأنت الفنانة جومانا مراد محبيها وجمهورها على حالتها الصحية بعد أيام قليلة من إصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائها المسحة الذرية التي بينت إيجابية المرض.

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وقالت "جومانا" في تصريحات صحفية إن حالتها الصحية أصبحت جيدة في وقتنا

الحالي ومستقرة، موضحة أنها على مرحلة قريبة من الشفاء "أنا بقيت الحمد لله كويسة وصحتي بقت أحسنة من الأول".

وطالبت جومانا مراد متابعيها بالدعاء لها لكي تتماثل الشفاء العاجل في أقرب وقت، محذرة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فيروس

كورونا، "ربنا يشفي الناس وميضرش حد".

كما حرصت جومانا مراد على تهنئة جمهورها بمناسبة رأس السنة الميلادية ممنية لهم كل التوفيق على المستوى العملي والشخصي

وحصلت جومانا مراد على جائزة أفضل ممثلة عن دور شيرين التي قدمته في مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في رمضان الماضي وهو من بطولة الفنانة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، هدى الأتربي، خالد سرحان، مصطفى درويش وإخراج سامح عبدالعزيز.