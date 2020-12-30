مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء… توقعات نوستراداموس المرعبة لعام 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ 5 دقائق

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير سلّط الضوء على توقعات المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس، الاسم المثير للجدل، والقلق بسبب توقعاته العابرة للأزمان، التي تحقق بعضها.

كتب نوستراداموس في حياته 6338 توقعا، غطّت السنوات حتى العام 3797، إلا أن ما ذكره بشأن السنة المقبلة 2021، لن يسّر كثيرين.

وفي إحدى نبوءاته للعام 2021، يقول نوستراداموس، إن روسيا ستطوّر سلاحا بيولوجيا ينتج فيروسات قادرة على تحويل البشرية إلى ما يشبه “الزومبي” في أفلام الخيال العلمي، أي “نصف أحياء”.

كذلك ذكر نوستراداموس في نبوءة: “سيموت الآباء والأمهات من أحزان لا نهائية، وسيعم الحداد..”.

ووفق نبوءة أخرى لنوستراداموس، ستتعرض الأرض لأضرار جسيمة خلال العام المقبل، حيث ستشهد عواصف شمسية كبيرة.

وتوقع المنجم الشهير أن يضرب مذنب الأرض أو يقترب جدا من كوكبنا، وهو ما سيسبب زلازل وكوارث طبيعية، حيث قال: “سنرى في السماء نارا وشرارات عديدة”.

وقال نوستراداموس أيضا في إحدى نبوءاته السلبية لعام 2021، إن زلزالا كبيرا سيضرب كاليفورنيا، والتي وصفها بـ”الأراضي الغربية في العالم الجديد”، وفق الصحيفة البريطانية.

وحذر العرّاف من أن 2021 سيكون أكثر خطورة من السنة الجارية، إذ قال: “بعد مواجهة مشكلة كبيرة، سيواجه العالم أخرى أخطر. مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء”.

وحظيت نبوءات نوستراداموس المدرجة في كتابه Les Propheties بشعبية كبيرة، خصوصا بعد نجاحه في توقع موعد الحرب العالمية الثانية، وصعود الزعيم النازي أدولف هتلر، وسقوط الشيوعية واغتيال الرئيس جون كينيدي، في تلميحات لهذه الشخصيات والأحداث، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.