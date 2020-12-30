شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكى بفيلم عن حياتهما: كل سنة وأنت عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة روجينا احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، حيث نشرت فيديو عبارة عن فيلم قصير تحت عنوان "سفير الفن"، عن تفاصيل حياتهما وبداية تعارفهما فى المعهد العالى للفنون المسرحية، كما ظهر به بناتهما "مايا ومريم" لأول مرة، متحدثين به عن التعاون بينهما ومساندتهما لهما، وعلقت روجينا على الفيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة "كل سنة وأنت عمرى إلا 18 سنة يا عمرى".

روجينا عرضت فى الفيديو قصّة الحُب التى جمعتهما بصور من زفافهما، وكيف طلب زكي الزواج منها، كذلك شهد هذا الفيلم القصير، الظهور الأول لميا ومريم ابنتا أشرف زكى وروجينا ، حيث تحدثتا عن والدهما وكيف يعاونهما ويساندهما.

وحكى أشرف زكي فى الفيلم حينما كان معيد في المعهد ولقاءه بروجينا للمرة الأولى، قائلا، "شوفتها بنت مؤدبة وفاتحتها في الجواز، والحمدلله اتجوزنا واتبهدلنا وعيشنا في شقة مفروشة.. كنا رحلة صعبة جدًا رحلة الشقاء، اتحاربت بسببى كتير وانتصرنا".

روجيناعلقت على كلام أشرف زكى قائلة "هو سندي وكبير العيلة وأبو بناتي، دايمًا بقول أشرف عمري كله إلا 18 سنة".

روجينا كانت نشرت منذ أيام أكثر من صورة لهما تتضمن مراحل حياتهما بدأتها بصورة من حفل الزفاف، مصحوبة برسالة قائلة :"كل سنة وانت بصحة وسعادة يا عمرى كل سنة وانت حبيب العمر رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وأنت حبيبى، كل سنة وأنت دايما فى قلب، كل سنة وأنت حبيبى".