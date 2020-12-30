شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان رشوان توفيق: "مشتغلتش سينما كتير علشان مش اجتماعى وبتاع سهرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع الفنان القدير رشوان توفيق عدم اشتراكه في كثير من الأعمال السينمائية كون غير اجتماعي، قائلا: "أنا بسعى بس مبروحش أقعد قاعدة وأشرب ، والحاجات اللى أنا برفضها في حياتي الشخصية..مشتغلتش كتير سينما علشان مش اجتماعى وبتاع سهرات وقعدات وصداقات".

وأثنى الفنان الكبير على زوجته الراحلة خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة اكسترا نيوز"، قائلا: " سترتنى في السراء والضراء..وعمرى ما أثرت فيها الغيرة ، وعمرى ما خونتها ولا بصيت لواحدة".

وعن الوفاء للزوجة، قال: "البنت اللى اتجوزتني في عز شبابها وهى شايلاك طول حياتها مينفعش تتجوز عليها السكرتيرة".

وبالحديث عن رؤيا الأنبياء والصالحين في المنام، كشف عن رؤيته للسيدة مريم العذراء، مضيفا: "شوفت ستنا مريم وابتسمتلي في الحلم بفضل الله والقرآن الكريم"، وشوفت سيدنا إبراهيم الخليل".