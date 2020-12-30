شكرا لقرائتكم خبر عن قصى الخولى يلتقى بـ أحمد السقا فى "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان السورى قصى الخولى على المشاركة فى فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ شهر تقريباً وتوقف لانشغال بطل العمل بتصوير مسلسله الرمضانى "نسل الأغراب"، حيث يشاركه فى بطولة العمل النجم أمير كرارة.

ويجسد قصى الخولى دورا جديدا ومختلفا ويكون فى مواجهة السقا طوال أحداث الفيلم، ويقف لأول مرة أمام السقا فى السينما بعد نجاحه فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "سرايا عابدين"، والذي جسد فيه شخصية الخديوي إسماعيل، وشارك في البطولة يسرا ونيللى كريم وغادة عادل ونخبة كبيرة من النجوم.

فيلم "السرب"، بطولة أحمد السقا ومنى زكى وهند صبرى وقصى الخولى وآخرون من النجوم جارى التعاقد معهم كما يظهر فى الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى ، وتأليف عمر عبد الحليم.

يذكرأن قصى خولى قد ظهر بمقابلة تلفزيونية لبرنامج "غدا أجمل" الذى تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز وتحدث عن ابنه "العميد" للمرة الأولى.

وكشف خولى أن ابنه عمره أصبح الآن عاما ونصف العام، وأنه يشارك فى رعايته من تغيير الحفاضات له وأضاف بأنه منذ كان صغيرا كانوا ينادونه بـ "أبوالعميد" تيمنا باسم والده، ولهذا السبب اختار هذا الاسم لابنه.