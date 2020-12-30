مصطفى بسيط يكشف عن صورة نادرة تجمعه بمحمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى بسيط صورة تجمعه بالفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق :"صورة من زمان مع النجم الأستاذ محمد هنيدي، الصورة دي أيام ما كانت بتكسف، يختي على كسوفي".

ومن ناحية أخرى احتفل الفنان مصطفى بسيط بحفل زفاف شقيقه على إسراء شقيقة الفنان مصطفى خاطر.

وحضر الحفل أصدقاء الفنانين ومن بينهم نجوم مسرح مصر، محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، زوجته، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين