خدع إسرائيل وتزوج 13 مرة وهذه أبرز أعماله.. حكايات إيهاب نافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير إيهاب نافع، الذي يعتبر من أشهر جانات السينما المصرية، وقدم ما يقرب من 20 فيلمًا حقق خلالها نجاحات كبيرة.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن إيهاب نافع:

من مواليد 1 سبتمبر 1935 بحي الموسكي بالقاهرة، تخرج من الكلية الجوية وعمل كطيار مقاتل، وطيار خاص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

- قدم إيهاب نافع عددا من الأفلام مع الفنانة ماجدة ''الحقيقة العارية، النداهة، وهجرة الرسول، زمن الممنوع، لصوص خمس نجوم، دموع صاحبة الجلالة، شيء في حياتي، للرجال فقط، من أحب".

- استطاع إيهاب اقناع إسرائيل بأنه عميل مزدوج فكان صديقا لقائد القوات الإسرائيلية آنذاك عزرا وايزمان، والذي أصبح رئيسا لإسرائيل فيما بعد وكان يسهل دخوله لإسرائيل، وقال إيهاب في مذكراته عن هذه العلاقة ''كنت صديق عزرا وايزمان، قائد القوات الاسرائيلية الذى أصبح رئيسًا لإسرائيل فيما بعد، وكان فى ذلك الوقت يُسهل لي إجراءات السفر إلى إسرائيل للقيام بالمهام السياسية المُكلف بها من المخابرات العامة المصرية، وكان يساعدنى اعتقادا منه بأنني عميل مزدوج، فكنا نتبادل المعلومات العسكرية بمعنى أنني كنت أعطيه المعلومة وأحصل فى الحال على معلومة مقابلة.

- تزوج إيهاب نافع من الفنانة ماجدة وأنجب منها ابنتهما "غادة".

- قالت غادة نافع في تصريحات سابقة مع "الخليج 365"، إن والدها تزوج 13 مرة، وفي كل مرة كان يحرص أن يحدث تعارف بين زوجته الجديدة ووالدتها.

- في لقاء سابق لها مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، أن والدها الفنان كان يعمل ضابطا بالمخابرات العامة المصرية، وإنه كان الطيار الخاص بالرئيس جمال عبد الناصر: "والدي هو من قام بتوصيل الأوراق الخاصة بخط بارليف من رأفت الهجان، إلى مصر".

ونفت غادة في اللقاء ذاته نشوب خلاف بين والدها ووالدتها في حفل زفافها على خلفية حضوره الزفاف برفقة إحدى زوجاته وقالت: "حزنت إنها كانت موجودة ومكنتش أعرف أروح فين كان نفسي بابا وماما بس اللي يتصدروا مشهد زفافي مش حد تاني".

- وتوفي إيهاب نافع في مثل هذا اليوم عام 2006، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما.