"تركت إرثُأ خالدا نفخر فيه".. تيم حسن ينعى المخرج حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان تيم حسن، المخرج حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

كتب تيم حسن تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "رحم الله المخرج الكبير والأستاذ الحبيب حاتم علي، الله يرحمك رحمة واسعة يا صاحب الفضل الكبير، تركت إرثآ خالدآ نفخر فيه سوريين وعرب، تعازيي ودعائي لأستاذتي السيدة دلع الرحبي ولعمرو الأحبة ولكل الأسرة الغالية، لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج السوري المقيم في مصر حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما.

وأوضح زكي لـ"الخليج 365"، أنه تحدث هاتفيا مع الفنان السوري جمال سليمان والذي أكد له خبر وفاة حاتم علي، مضيفا: "سيتم إخبارنا في وقت قادم بمراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء".

وحول سبب وفاة المخرج حاتم علي؛ قال زكي: "جمال سليمان أخبرني أن حاتم علي لم يكن يعاني من أية أمراض، وعلى الأرجح سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".