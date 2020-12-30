وفاة أكبر وأقوى طفل في العالم

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جمبلاط خانوغوف
توفي العملاق جمبلاط خانوغوف، الثلاثاء، في عاصمة الجمهورية نالتشيك عن عمر يناهز 21 عاما ، حسب ما أفاد به مدرب شباب روسيا في مصارعة السومو، بيتال غوبجيف.
يذكر أن خاتوغوف ولد يوم 24 سبتمبر عام 1999 في مدينة تيريك بجمهورية كاباردينو- بلقار الروسية. وبلغ وزنه 17 كيلوغراما بعمر عام واحد.
وتم إدراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2003 كأكبر وأقوى ولد في العالم في سنه حين بلغ وزنه 48 كيلوغراما.
وشارك الطفل في البرامج التلفزيونية الكثيرة وقام الصحفيون الألمان بتصوير فيلم عنه، حيث بلغ وزنه في الـ17 من عمره حين تخرج في المدرسة الثانوية 230 كيلوغراما.
ثم خفض من وزنه إلى 176 كيلوغراما ليصبح بطل جمهورية كاباردينو- بلقار في مصارعة السومو، ولم تذكر وسائل الإعلام في شمال القوقاز سببا لوفاته.
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