شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقى يوزع 4 أغنيات من ألبوم الهضبة الجديد "يا أنا يا لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ الموزع عادل حقى على نصيب الأسد في توزيع ألبوم الهضبة عمرو دياب "يا أنا يا لأ" الذى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، حيث شارك في توزيع 4 أغانى من ضمنهم "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وأغنية "محسود" من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان خالد عز، وأغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز، وأغنية "يادلعوا" من كلمات تركى آل الشيخ وألحان سهم.



عمرودياب

وحرص الموزع عادل حقى في كل أغنية على تقديم الهضبة عمرو دياب بشكل مختلف ونوعية موسيقى تناسب مع طبيعة أغانيه ليضع بصمته على كل أغنية وزعها.



عادل حقى

وطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.