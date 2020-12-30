حاتم علي صاحب "التغريبة الفلسطينية".. يرحل بهدوء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

رحل المخرج السوري حاتم علي إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.

وبدأ المخرج السوري الراحل، الذي ولد عام 1962، حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

عاش المخرج السوري حاتم علي في عالم الفن بمنطق مختلف عمن حوله، لم يسيطر عليه شغف المال.

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ومن أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "عمر" و"صلاح الدين الأيوبي" و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".



وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986.

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وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة مهمة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزي سالم" الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

