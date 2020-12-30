شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جماهيرى ونقدى لفيلم الأنيمشن Soul بعد طرحه بيومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الأنيمشن Soul، أن يحقق تقييم مرتفع على موقع Rotten Tomatoes، من قبل النقاد والمشاهدين، حيث حصل على 97% من قبل 190 ناقدا، و90% من قبل 2.158 مشاهد، الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 7 ملايين و 600 الف دولار في شباك التذاكر حول العالم، وطرح العمل يوم 25 ديسمبر الجارى.



Soul

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

تم اختيار "Soul" سابقًا لعرضه فى مهرجان كان السينمائى الملغى، لذا فهو يحمل علامة Cannes 2020.

كما أعلنت ديزني عن فيلم جديد من عائلة Stars Wars بعنوان "Rogue Squadron"، وحسب موقع hollywoodreporter فانه من المقرر عرضه 22 ديسمبر 2023 ، وتتولى إخراجه الأميركية باتي جينكينز.

وتدور أحداث الفيلم الجديد في "مستقبل المجرة"، ويضمّ "جيلاً جديداً من طياري الفضاء، الذين سيحصلون على شاراتهم وسيخاطرون بحياتهم"، على ما كشفت كاثلين كينيدي ، رئيسة شركة "لوكاس فيلم" التي أطلقت ملحمة "ستار وورز" الشهيرةعام 1977 واستحوذت عليها ديزني.

ومنذ يومين أكد موقع hollywoodreporter أن Walt Disney Animation Studios قررت طرح فيلم Encanto 24 نوفمبر 2021، وسيكون الفيلم الطويل رقم 60 للشركة، وهو فيلم كرتوني موسيقي كوميدي جديد.