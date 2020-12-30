"وداعا الموهوب".. ليلى علوي تنعى المخرج حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ليلى علوي، المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

نشرت "علوي" صورة للراحل حاتم علي، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "وداعا المخرج السوري الموهوب حاتم علي صاحب الأعمال المتميزة والبصمة التي لا تشبه أحد ..صاحب التغريبة الفلسطينية وملوك الطوائف والملك فاروق والزير سالم وأهل الغرام .. تاريخ حافل وأعمال درامية تاريخية لن تنسى في دراما سوريا الحبيبة والدراما".

وقال الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة الممثلين، إن عائلة المخرج الكبير الراحل حاتم علي، استقرت على دفنه في موطنه سوريا، وذلك بعدما رحل عن دنيانا صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما.

وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عائلة المخرج الراحل حاتم علي استقرت على دفنه في سوريا، وذلك يوم الخميس المقبل، وجثمانه لازال في الفندق الذي شهد وفاته جراء سكتة قلبية مفاجئة".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".