شكرا لقرائتكم خبر عن "عم الاتيكيت".. أحدث أغانى محمد شاهين وطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد شاهين نجم ستار أكاديمى من تسجيل أغنيه جديدة بعنوان"عم الاتيكيت"، من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكان شاهين قد طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "100 هزة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم ومن إخراج عادل سرحان .

وتقول كلمات الأغنية :

الأرض إتهزت 100 هزة، وأنت معدي عليها قصادي

لفت بيا الدنيا ف لحظه واللي حصل فيا ده مش عادي

قولي منين جيتلي وفين رايح وياريت يا حبيبي تفهمني

موقف قلبي انا منك واضح طب ايه موقف قلبك مني

لو عايز وقت تفكر فيه أنا من إيدك دي لإيدك دي

بالي طويل جداً على فكره ومدام أنا قلبي شاورلي عليك

مش هرتاح غير لما أوصل ليك هتشوف بعينيك كل ده بُكره

ماتعودتش أضيّع فُرصه علشان ماضمنش تجيلي تاني

وأما بحب بجد لا بنسى ولا بسمح حتى بنسياني

يذكر أن محمد شاهين طرح فى رمضان الماضى، دعاءً دينيًّا بعنوان "صوت الآذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.