شكرا لقرائتكم خبر عن 16 جائزة حصل عليها المخرج الراحل حاتم على خلال مشواره الفنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل المخرج السورى حاتم على صباح أمس الثلاثاء، حيث استيقظ الوسط الفنى على خبر رحيله، والذى أحزنهم جميعا، وحرص الفنان السورى جمال سليمان على مرافقة جثمان الراحل بالفندق الذى توفى بداخله بأحد مناطق القاهرة، ومن المقرر دفن جثمان المخرج الراحل غدا الخميس بالعاصمة السورية دمشق.

ويستعرض ”الخليج 365” الجوائز التى حصل عليها المخرج حاتم على، خاصة أنه قدم عددا كبيرا من الأعمال للدراما المصرية أبرزها "الملك فاروق"، و"أهو ده اللى صار"، و"كإنه إمبارح"، و"حجر جهنم"، وغيرها من المسلسلات، ومن جوائزه:

أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن فيلم آخر الليل – 1996.

أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن مسلسل سفر - 1997.

ذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل الزير سالم - 2000.

شهادة تقدير من نقابة الفنانين السوريين عن مسلسل الزير سالم - 2000.

ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي - 2001.

أفضل مخرج عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون.

شهادة تقدير من نقابة الفنانين السوريين عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي - 2001.

ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن المسلسل الاجتماعي الفصول الأربعة - 2002.

ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن المسلسل التاريخي صقر قريش - 2002.

أفضل مخرج عن مسلسل صقر قريش من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون.

جائزة أدونيا للدراما السورية عن التغريبة الفلسطينية وأحلام كبيرة - 2004.

جائزة أدونيا للدراما السورية عن ملوك الطوائف وعصي الدمع - 2005.

ذهبية مهرجان تونس للاذاعة والتليفزيون عن المسلسل التاريخي ملوك الطوائف.

فضية مهرجان تونس للاذاعة والتليفزيون عن مسلسل على طول الأيام.

ذهبية مهرجان القاهرة للإعلام العربي لأفضل مسلسل عن مسلسل الملك فاروق.

أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإعلام العربي عن مسلسل الملك فاروق – 2007.