شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز وإيميليو فيتولو فى نزهة رومانسية بنيويورك بعد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاتى هولمز تعيش الآن أجمل لحظات حياتها مع صديقها الجديد إيميليو فيتولو بالتزامن مع الاحتفال بالكريسماس، إضافة الى إعلان علاقتهما للعالم من خلال صفحة إيميليو على "انستجرام " خلال احتفال هولمز بعيد ميلادها الـ 42 .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكاتى هولمز وإيميليو فيتولو خلال تنزههما فى أجواء رومانسية بإحدى شوارع نيويورك، وكان الثنائى يتبادلان أطراف الحديث الضاحك ، وكأن الثنائى يريدان إعلان سعادتهما معا للعالم .

وكاتى هولمز التى قضت مؤخرا احتفال الكريسماس مع صديقها الجديد ، ظهرت هذه المرة مرتدية معطف طويل باللون الأسود و "بلوفر " بإحدى درجات اللون البنفسحى إضافة الى بنطلون جينز باللون الأزرق ، فى حين اختار إيميليو البالغ من العمر ( 33 عام ) ارتداء ملابسه كاملة باللون الأسود ، بينما حرص الثنائى على ارتداء الأقنعة الواقية للابتعاد عن خطر الإصابة بـ "كورونا" .

يذكر أن كاتى هولمز الزوجه السابقة لنجم هوليوود الشهير توم كروز ووالدته ابنته " سورى " ، قد أحدثت ضجة خلال الأيام القليلة الماضية و ذلك بعد ظهورها بشكل رسمى مع صديقها الجديد احتفالا بعيد ميلادها الـ42 ، حيث نشر إيميليو صورة جمعتهما على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 44.6 ألف شخص .



هولمز و صديقها (3)