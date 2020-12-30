حسبي الله فيكي يا 2020.. كيف نعت لطيفة المخرج حاتم علي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة التونسية لطيفة على نعي المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما.

وكتبت "لطيفة" عبر حسابها على موقع تويتر: "البقاء لله، حسبي الله فيكي يا ٢٠٢٠، إنا لله وإنا إليه راچعون الله يرحمك حاتم علي، كنت أخ وصديق عزيز ومبدع كل العالم العربي خسره ولكن ستبقى خالد بأعمالك".

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في مصر وسوريا، ومنها "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، وأخيرا "أهو ده اللي صار" وغيرها.