محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة نورهان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة المخرج خالد جلال. وعلقت "نورهان"، على الصورة قائلة: "لما المخرج الأسطوري خالد جلال يقولي، ألوانك مبهجة وجميلة! وعايز أمثل معاكي، هو اللي عايز يمثل معايا أنا؟ دا بجد؟ أنا محظوظة كده؟. من ناحية أخرى، احتفلت نورهان بعيد ميلادها مؤخرًا في منزلها بحضور عدد من أصدقائها على رأسهم الفنانة ميرهان حسين.

كانت هذه تفاصيل خبر نورهان تعلق على صورتها مع خالد جلال: قالي عايز أمثل معاكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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