إليسا بفستان قصير وأحمد العوضي في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من داخل "الجيم"، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة على إعجاب الجمهور.

شام الذهبي

نشرت شام ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجوار "شجرة الكريسماس".

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

مادلين طبر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين طبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

مايا دياب

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانأ فضي قصير.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ جذاب.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال أنيقة

