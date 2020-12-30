رونالدو يشكر صديقته وابنه وعائلته على فوزه بجائزة أفضل لاعب في القرن الـ21 بدبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:34 صباحاً - كريستيانو رونالدو اللاعب البرتغالي الأكثر حظاً في عام 2020 بكل المقاييس بالرغم من إصابته بفيروس كورونا،يعتبر محظوظاً بكل شيء حسب رأي المحللين الرياضيين هذا العام على الصعيدين الرياضي والشخصي .

وعبر اللاعب البرتغالي الأشهر ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو عن سعادته العميقة بفوزه بجائزة أفضل لاعب في القرن التي استلمها شخصياً في حفل ضخم في دبي من خلال نشره في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعه فيه 249 مليون و300 ألف شخص حول العالم صورة جميلة له برفقة صديقته وشريكة حياته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز ،وابنه الأكبر مع جائزة أفضل لاعب في القرن ال21 من حفل "جلوب سوكر" المقام على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وعلق كريستيانو رونالدو على صورته مع جورجينا وابنه مساء الأحد 27 ديسمبر- كانون الأول الجاري قائلاً: "شكراً على حبكم ودعمكم".

وحازت الصورة خلال يوم واحد على 10 ملايين و800 ألف إعجاب.

وتلقى رونالدو الكثير من التهاني من معجبيه حول العالم،مؤكدين له استحقاقه هذه الجائزة الرياضية القيمة،وبأنه اللاعب الأعظم والأفضل في التاريخ وليس في القرن ال21 فحسب ،وأضاف معجب آخر،بأنه فاز بجميع الجوائز ولم يكتف منها ،لأنه مازال بنفس القدرة على الإستمرارية ،وعقليته عظيمة جداً.

وفي الحفل الذي تم بثه بمعظم القنوات العالمية،شكر رونالدو بعد استلامه جائزة "أفضل لاعب في القرن ال21" عائلته وأصدقاءه أيضاً،كما جامل مقدمة الحفل الواقفة من جانبه ترتعش من البرد لكنها واصلت الدردشة الصحفية معه في الحفل وخطفا الأضواء معاً للحظات.



وشكر كريستيانو رونالدو بمنشور له في "إنستقرام" أيضاً حكام الإمارات ودبي على تكريمهم له وحفاوتهم به في إمارة دبي وبرج خليفة،وعبر عن سعادته قائلاً: " لا يمكن أن أكون أكثر سعادة مع جائزة الليلة وأنا على وشك الإحتفال بعامي العشرين كلاعب كرة قدم محترف فإن تقدير وتكريم حفل "جلوب سوكر" هو تقدير أحظى به بكثير من الفرح والفخر مرة أخرى في حفل رائع بدبي،وبمكان رائع مثل برج خليفة.

منحه محبوه حول العالم 21 مليون صوتاً



https://www.instagram.com/p/CJT3CiBAP9a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CJT3CiBAP9a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CJT3CiBAP9a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وختم كلامه بشكر العائلة المالكة في دبي مجدداً على ما لاقاه منها من احترام وصداقة وضيافة ،كما شكر معجبيه ومحبيه الذين صوتوا له من كافة أنحاء العالم عبر الأنترنت ،ومنحوه أكثر من 21 مليون صوتاً.

تميز كريستيانو رونالدو ليس له حدود

https://www.instagram.com/p/CJUIUOcABIV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CJUIUOcABIV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CJUIUOcABIV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



بالطبع تميز كريستيانو رونالدو ليس له حدود،فقد حقق العديد من الإنجازات والألقاب على المستوى الفردي والجماعي،حيث توج بجائزة "أفضل لاعب في العالم" 6 مرات ،بالإضافة إلى ألقابه الأخرى مع "ريال مدريد" و"مانشستر يونايتد" وأخيراً "يوفنتوس" ،بالإضافة لمنتخبه البرتغالي الذي سجل معه 102 هدف دولي.

الجدير بالذكر أن جوائز "جلوب سوكر" تقام على هامش الدورة ال14 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي ،والذي اختتم التصويت الجماهيري يوم الأثنين الماضي ،وتعد الجوائز هذا العام ،نسخة خاصة يتم فيها منح جوائز الأفضل في القرن ال21 خلال الفترة من 2001-2020.

يشار إلى أن جائزة أفضل لاعب في القرن ال21 التي فاز بها رونالدو شهدت منافسة مثيرة عليها من نجم ليفربول المصري الدولي محمد صلاح،ونجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورونالدينيو.