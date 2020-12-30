«الخليج 365» تطلق الاستفتاء السنوي الفني الضخم.. «أوسكار الخليج 365» لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:34 صباحاً - أصبح استفتاء «أوسكار الخليج 365» الفني السنوي بمرور السنوات مهماً وقوياً وراسخاً في الساحة الفنية العربية، بمشاركة أكبر عدد من النقاد العرب والجماهير من أنحاء العالم العربي كافة.



وتطور «أوسكار الخليج 365» أكثر وزاد عمقاً وحضوراً فنياً نقدياً وشعبياً في عام 2020 بمشاركة المبدعين وصناع الفن الجميل من مخرجين وكتّاب ونقاد كأعضاء لجنة تحكيم «أوسكار الخليج 365» لعام 2020، جنباً إلى جنب مع عشرات الآلاف من القراء من خلال التصويت على موقع مجلة «الخليج 365» ومنصاتها الإلكترونية.









«الخليج 365» تدعوكم لتكريم أسماء سرقت الأضواء ونجوم استحقوا المراتب الأولى لهذا العام في الفئات الآتية: «أفضل أغنية»، «أفضل ممثل»، «أفضل ممثلة»، «أفضل ديو تمثيلي»، «أفضل وجه تمثيلي شاب»، «أفضل وجه جديد»، «أفضل أغنية تناولت أزمة كورونا»، «أفضل إطلالة راقية»، «أفضل فيديو كليب».



شاركوا في أوسع استفتاء فني لتختاروا نجومكم المفضلين في الغناء والتمثيل عبر حساب "الخليج 365 فن" على تويتر وإنستقرام الخليج 365 لتساهموا في صنع الحدث مع أوسكار الخليج 365 2020.