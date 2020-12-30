شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم وماجد المهندس فى حفل واحد بدبى منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة نجوى كرم والنجم ماجد المهندس حفلا غنائيا في مركز دبى التجارى العالمى، وذلك يوم 15 يناير المقبل، استكمالاً لاحتفالات العام الجديد فى دبى والتى تشهد أكثر من حفل غنائى.

وكانت المطربة نجوى كرم قد شوقت جمهورها إلى أحدث كليباتها الغنائية، حيث نشرت جزءا من كليب "معذور قلبى"، وكتبت موعد طرح الأغنية، من خلال حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، وقالت: "كليب معذور قلبى سيبصر النور نهار الجمعة 25 ديسمبر الساعة 7 بتوقيت بيروت (8 بتوقيت السعودية)"، إلا أنها سرعان ما حذف الكليب بعد طرحه وكتبت نجوى على حسابها أن الكليب في نسخته الجديدة سيكون خلال ساعات، ويبدو أن نسخة الكليب لم تلق إعجابها.

الأغنية من كلمات ​عامر لاوند​، ألحان وتوزيع ​علي حسون​، ميكس وماسترينج موريس طويلة​، ستديو داني حلو، تسجيل صوت ستديو جو باروتجيان.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.