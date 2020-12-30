شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم رابح صقر الجديد "مرحبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم السعودى رابح صقر، ببداية العام الجديد بطرح أحدث البوماته الغنائية الذى يحمل اسم "مرحبا" يوم الجمعة المقبلة الموافق1من شهر يناير عام 2021، ويضم الألبوم أغنيات مميزة ويتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين في مجال الغناء والطرب.

ويضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكارالجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان الذى بذل مجهودا كبيرا في اختيارها بدقة كبيرة، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.

وأغنية "مرحبا"وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس، كما أن رابح صفر يتعاون مع المستشار تركى آل الشيخ في 5 أغنيات إضافة إلى تعاونه مع عدد من الشعراء منهم، عبد الله بو راس وقوس

ويحضر النجم رابح صقر مفاجأة لجمهوره من خلال هذا الألبوم وهو أنه قرر الغناء للمرة الأولى باللهجة المصرية من خلال أغنيتين من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، وذلك إهداء منه للشعب المصرى عرفانا منه بما قدمته مصر له طيلة مشواره الفني.