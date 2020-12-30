بطلة "تايجر كينج" مرشحة لعمل تلفزيوني جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الناشطة بحقوق الحيوان كارول باسكن عن تفاوضها على بطولة عمل تلفزيوني مقبل.

وتحولت الناشطة إلى واحدة من أشهر نشطاء حقوق الحيوانات عالمياً، بعد ظهورها في السلسلة الوثائقية الناجحة Tiger King (تايجر كينج)، والتي تدور حول مربي الحيوانات المفترسة.

ووفقاً لموقع "مترو" البريطاني، قالت "باسكن" عبر حسابها الشخصي على تويتر: "أخوض مفاوضات حالية لتقديم مسلسل تلفزيوني حول سيرتي الذاتية، نهدف به إلى إنهاء انتهاكات حقوق الحيوانات المفترسة".





واشتهرت "باسكن" بعد الانتشار الكبير لسلسلة "تايجر كينج" على شبكة نتفليكس، حيث تطرق الوثائقي لمحاولات جو إكزوتيك التخطيط لقتلها وإخراس محاولاتها للمطالبة بحقوق الحيوانات التي يربيها في مزرعته.

ويقضي "أكزوتيك" حالياً 22 عاماً في السجن، على خلفية التهم الموجهة إليه، من بينها التآمر لقتل الناشطة كارول باسكن.